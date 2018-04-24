شاهد: تركي يسعى للفوز بأطول مدة بقاء تحت المياه الباردة

يسعى التركي "جيم قره باي" لتحطيم الرقم القياسي للنرويجي "نيلز روار سيلنيس"، الذي يحمل لقب أطول مدة بقاء تحت المياه الباردة.

وأوضح بيان صادر عن قائمقامية جزيرة "غوكجه أدا"، التابعة لولاية جناق قلعة، (شمال غرب) أن "قره باي"، قام بالغطس قبالة سواحل الولاية، أمس الإثنين، بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في البقاء تحت المياه الباردة.

وأشار البيان أن "قره باي"، الذي يلقب بـ"رجل الأحواض"، سيبقى تحت الماء على عمق 6 أمتار، داخل مجسم بطول مترين، يرمز لـ "حصان طروادة"، حيث سيقضي حاجته من الطعام والشراب والنوم داخل المجسم.

ومن المقرر أن يخرج الغطاس من المجسم، اليوم الثلاثاء، الذي يوافق الذكرى الـ ـ103 لبدء معارك جناق قلعة، خلال الحرب العالمية الأولى.

ولفت البيان أن المحاولة تجري تحت مراقبة الحكم "شيدا صوباشي"، التي عينتها إدارة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وخلال حديثه لصحفيين قبل الغطس، قال "قره باي" إنه يشعر بالحماس والقلق معًا، لصعوبة المحاولة، مشيرًا إلى أن محاولته هي الخامسة لتسجيل رقم قياسي عالمي.

وأوضح أنه اتصل بمنافسه النرويجي "سيلنيس"، الذي تمنى له النجاح في محاولته.

يشار إلى أن الرقم القياسي للغطاس النرويجي يبلغ 15 ساعة و10 دقائق.