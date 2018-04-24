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شاهد: بطولة غريبة في فلوريدا لرجال يرتدون زِيّ النساء

24/4/2018

استضافت منطقة كي وست بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت الماضي، منافسة غريبة للغاية.

وارتدى الرجال المشاركون في بطولة Great Conch Republic Drag، زيّ السيدات من فساتين ملونة وملابس رياضية بما في ذلك الأحذية ذات الكعب العالي والمكياج وتسابقوا في مضمار حافل بالعوائق.

وأكمل بعضهم السباق عدوًا وبعضهم دفعًا لعربات صغيرة، في شارع دوفال الشهير في كي ويست.

ويطلق على السباق الغريب أيضًا اسم "ملكات السَحب"، أو "تحدي السحب"، وهو جزء من احتفال سنوي لاستقلال جمهورية كونش في كي ويست.

وأنشأت هذه الجمهورية عام 1982 كرد فعل من سكان منطقة ويست كيز في ولاية فلوريدا على نشر الحكومة الأمريكية دوريات وحواجز أمنية في الطريق إلى منطقتهم، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالسياحة من وجهة نظرهم.

المصدر : أسوشيتد برس + صحف أمريكية
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