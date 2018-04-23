مسلح شبه عار يقتل 4 بالرصاص في ولاية تنيسي الأمريكية

قتل رجل شبه عار ما لا يقل عن أربعة أشخاص بالرصاص في مطعم قرب ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ولاذ المشتبه به بالفرار بعد أن انتزع أحد الزبائن البندقية من يده لينقذ بذلك حياة آخرين.

وقالت السلطات إن الجاني هو ترافيس رينكينغ (29 عاما) وإنه مازال هاربا وصدرت أوامر باعتقاله بتهمة القتل.

وقالت الشرطة إنه من المعتقد أن رينكينغ وهو من مورتون بولاية إيلينوي كان يعيش قرب المطعم. وشوهد رجل لا يرتدي سوى ملابس داخلية فقط ويُعتقد أنه رينكينغ في غابة قريبة.

وأطلق المسلح الذي كان عاريا تماما إلا من سترة خضراء اللون النار في البداية وقتل شخصين في ساحة انتظار السيارات التابعة للمطعم في جنوب شرقي ناشفيل قبيل الساعة 3.30 صباحا(0830 بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة إن المسلح دخل بعد ذلك المطعم وأطلق النار فقتل أحد الزبائن وأصاب آخر توفي فيما بعد.

وقام أحد رواد المطعم والذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه جيمس شو جي آر(29 عاما) والذي كان مختبئا بجوار دورات المياه بالاندفاع نحو المسلح وانتزاع البندقية منه.

وقال دون آرون المتحدث باسم الشرطة "توقف إطلاق النار ومن ثم قرر الاندفاع نحو المسلح وانتزع بالفعل البندقية منه وألقاها فوق طاولة تقديم الطلبات وعند هذه النقطة لاذ المسلح بالفرار".

وأصيب شو بجروح لا تشكل خطورة على حياته منها جرح في كوعه في حين أصيب زبائن آخرون بجروح في وجوهم بسبب الزجاج المتطاير.

ويعزى إلى تصرفات شو السريعة الفضل في إنقاذ حياة الناس ولكنه رفض خلال مقابلة مع صحيفة تنيسيان فكرة أنه بطل. وقال شو إنه لم يطارد المسلح الهارب خشية أن يكون معه سلاح آخر.

وقالت الشرطة إن المسلح خلع أثناء فراره السترة التي كان يرتديها والتي كان بها ذخيرة إضافية. وحذرت الشرطة من أن الجاني مازال يعتبر مسلحا وخطيرا للغاية.

ويُعالج شخصان أصيبا خلال إطلاق النار في مركز فاندربلت الطبي الجامعي. وقالت متحدثة باسم المركز إن أحدهما في حالة حرجة والأخر حالته حرجة ولكنها مستقرة.