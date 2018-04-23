شاهد: مهندسون فلسطينيون ينتجون الكهرباء من "أمواج البحر"

نجح 4 مهندسين فلسطينيين متخصصين في مجالي الميكانيكا والكهرباء بقطاع غزة، بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق أمواج البحر، عبر نموذج مشروع هندسي استغرق تصميمه حوالي 4 سنوات.

وأرسى المهندسون الأربعة بذلك القواعد العلمية لتأسيس مشروع إنتاج الكهرباء عن طريق أمواج البحر، في محاولة منهم لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة بقطاع غزة، كما قال مشتهى عيسى أحد مهندسي المشروع.

وصمم المهندسون الأربعة نموذجًا مصغرًا لمشروعهم سجّل نجاحًا في إضاءة عدّة مصابيح كهربائية معلّقة على حامل خشبي في ميناء مدينة غزة.

وظهر اليوم، افتتح مهندسون وأكاديميون من الجامعة الإسلامية المشروع، داخل الميناء.

وكان المهندسون الأربعة قد طوّروا هذا المشروع، عن بحث سبق أن قدّموه عام 2016 كمشروع للتخرج في الجامعة الإسلامية، لاقى نجاحًا كبيرًا، وفق مشتهى.

ومن ذلك الوقت، قدّمت حاضنة الجامعة الإسلامية تمويلاً للمهندسين الأربعة من أجل تطوير المشروع وإدخال بعض التحسينات عليه، حيث انتهوا من ذلك منذ قرابة الشهرين.

وشعر المهندسون الأربعة بـ"الفخر" في اللحظة الأولى التي توّلدت فيها الكهرباء من أمواج البحر، حيث تكلل مجهودهم الذي بذلوه خلال العامين السابقين بـ"النجاح".

وأضاف مشتهى "لولا الدفعة التي امتلكناها منذ إنهاء مشروع التخرج، لما وصلنا إلى هذه النقطة الكبيرة اليوم".

وتابع "جاءت فكرة المشروع من واقع الأزمة الحادة في الكهرباء، التي يعاني منها قطاع غزة، منذ عام 2006".

وعن المشروع، أوضح مشتهى أن إنتاج الطاقة تتم عبر 4 أجزاء أساسية هي "العوام، والذراع الهيدروليكي، ودورة الزيت، ودائرة التحكّم".

وأضاف "تعمل الـ (فلوترات) العائمة في الماء، على اكتساب الطاقة المختزنة في الأمواج (طاقة الحركية)، والطاقة المنتجة تدخل على جزء الذراع الهيدروليكي الذي بدوره يعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية، بينما يتم التحكم بالطاقة عن طريق دائرة التحكم بالمشروع".

وعن كميات الكهرباء التي ينتجها هذا النموذج، قال مشتهى "في هذه المرحلة لا ننظر إلى كمية الكهرباء، إنما لنجاح الفكرة، التي تبقى قابلة للتطوير والتحسين حال تطورت الإمكانيات المتاحة لتحويل النموذج إلى مشروع خدماتي".

ولفت مشتهى إلى أن "قطاع البحث العلمي في غزة ضعيف جدًا بسبب قلة الإمكانيات والموارد المادية المقدمة للباحثين".

وذكر أنه في حال تم تطوير "البحث العلمي، سيخرج من عقول الباحثين مشاريع تحدث نقلة نوعية في كافة المجالات بغزة".

وشارك في المشروع إلى جانب مشتهى من تخصص الهندسة الميكانيكية محمود مراد، ومن الهندسة الكهربائية غازي صبيح، وطارق أبو زيد.

ويطمح المهندسون الأربعة إلى تحويل النموذج البحثي إلى مشروع يخدم أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعانون من أزمة نقص الكهرباء بغزة.