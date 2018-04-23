شاهد: لحظة انقلاب قاربي تنّين جنوبي الصين ومصرع 17

قتل ما لا يقل عن 17 شخصًا بعد انقلاب قاربي تنين جنوبي الصين، حسبما قالت السلطات، يوم الأحد.

وكان القاربان يشاركان، السبت، في سباق بنهر تاوهوا في مدينة قويلين عاصمة مقاطعة قوانغشي، عندما وقع الحادث، وفقا لإدارة الاطفاء في قويلين.

ولم يتضح على الفور سبب انقلاب القاربين.

وذكرت إدارة الإطفاء على حسابها الرسمي بشبكة "سينا ويبو" للتواصل الاجتماعي أن جهود الإنقاذ انتهت مساء السبت، وتأكد مقتل 17 شخصًا.

وسقط ما مجموعه 60 شخصًا في الماء.

كما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، أن ثمانية قوارب وما يزيد على 200 شخص شاركوا في عملية الانقاذ.

وقالت إن اثنين من منظمي السباق، وهما من قرية دونمو، اعتقلا.

وسعت الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة المصاحبة لسباقات القوارب على مستوى البلاد خلال مهرجان دوانوو، أو ما يعرف بـ (عيد قوارب التنين)، والذي يحيي ذكرى وفاة الشاعر والوزير تشو يوان في القرن الثالث قبل الميلاد.