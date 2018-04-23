البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة انقلاب قاربي تنّين جنوبي الصين ومصرع 17

23/4/2018

قتل ما لا يقل عن 17 شخصًا بعد انقلاب قاربي تنين جنوبي الصين، حسبما قالت السلطات، يوم الأحد.

وكان القاربان يشاركان، السبت، في سباق بنهر تاوهوا في مدينة قويلين عاصمة مقاطعة قوانغشي، عندما وقع الحادث، وفقا لإدارة الاطفاء في قويلين.

ولم يتضح على الفور سبب انقلاب القاربين.

وذكرت إدارة الإطفاء على حسابها الرسمي بشبكة "سينا ويبو" للتواصل الاجتماعي أن جهود الإنقاذ انتهت مساء السبت، وتأكد مقتل 17 شخصًا.

وسقط ما مجموعه 60 شخصًا في الماء.

كما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، أن ثمانية قوارب وما يزيد على 200 شخص شاركوا في عملية الانقاذ.

وقالت إن اثنين من منظمي السباق، وهما من قرية دونمو، اعتقلا.

وسعت الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة المصاحبة لسباقات القوارب على مستوى البلاد خلال مهرجان دوانوو، أو ما يعرف بـ (عيد قوارب التنين)، والذي يحيي ذكرى وفاة الشاعر والوزير تشو يوان في القرن الثالث قبل الميلاد.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)