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منوعات|السعودية

شاهد: سعوديات يتدربن على رفع الأثقال

23/4/2018

في السعودية، التي لم تبدأ النساء بعد فيها قيادة السيارات، يتحدى عدد من النساء عادات اجتماعية سائدة ويمارسن رياضات شاقة مثل رفع الأثقال.

وسمحت المملكة أوائل العام فقط بافتتاح صالات تدريب رياضية للنساء وسط موجة من التغيرات الاجتماعية والثقافية تشمل السماح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو/حزيران.

وسرعان ما عجت صالات رياضية بمترددات عليها مثل ريهام الشعبان التي تتردد على صالة في مدينة الدمام شرقي المملكة.

وتقول ريهام إن رفع الأثقال وسيلة لتحسين شكل المرأة وجمالها ولياقتها.

وعادت بعض السعوديات لبلادهن في الآونة الأخيرة حاملات شهادات في مجال التدريب الرياضي، حصلن عليها أثناء إقامتهن بالخارج.

ومن هؤلاء فتاة تدعى رنا الشمسي، التي قالت إنها عادت من الولايات المتحدة في 2013 لتفاجأ بأن المجتمع، بما فيه أفراد عائلتها، ضد فكرة ممارسة النساء لرياضة رفع الأثقال.

وقالت رنا الشمسي، وهي مهندسة، (28 عاما) إن رفع الأثقال يرتبط لدى كثيرين بالرجال وليس النساء.

وفي فبراير/شباط نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون المرأة، قولها إنه ستصدر تراخيص لافتتاح صالات رياضية للنساء.

وورد أن الهدف هو افتتاح صالات رياضية في كل منطقة وحي.

وفي سبتمبر/أيلول أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات.

وأمر المرسوم الملكي بتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما ثم تطبيق القرار بحلول 24 من يونيو/حزيران 2018.

المصدر : رويترز
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