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منوعات|تركيا

شاهد: "رُحَّل تركيا".. لقمة عيش صعبة المنال

23/4/2018

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، بدأ رُحَّل في جنوب شرقي تركيا، رحلاتهم التقليدية من مراكز المدن إلى الهضاب والمرتفعات، والتي تستغرق نحو 3 أشهر سيرًا على الأقدام.

ويتوجّه الرُحَّل من ولايات دياربكر وشانلي أورفة وباطمان وماردين إلى الهضاب في ولايتي بينغول وأرضروم شرقي البلاد، برفقة أغنامهم، للإقامة فيها طيلة الصيف.

ويقطع هؤلاء طريقًا تُقدّر مسافته ما بين 300 – 400 كيلومتر، ولم يتغيّر منذ مئات الأعوام، حيث ترافقهم آلاف الأغنام والخراف، في رحلة شاقة ومليئة بالصعاب، ورثوها عن أجدادهم.

شرف دميرال (35 عامًا)، الذي بدأ رحلته من "شانلي أورفة" قبل 28 يومًا، قال إنه يهدف للوصول إلى هضاب "بينغول"، ويحتاج لشهرين آخرين لأجل ذلك.

وأوضح دميرال أنه سيقيم في منطقة "كارلي أوفا" التابعة لـ"بينغول"، مدة 3 أشهر، ليعود مجددًا بعد ذلك إلى "شانلي أورفة"، من نفس الطريق، متحديًا جميع المخاطر والصعوبات.

من جهته، قال علي باروت، إنه وُلد قبل 49 عامًا في إحدى الهضاب، ويواصل مهنة الرعي منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه يقصد هضاب "أرضروم" للإقامة فيها مدة نحو 3 أشهر.

المصدر : الأناضول
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