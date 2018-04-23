شاهد: حدّاد تركي يُزين مدينته بتماثيل صنعها من "الخردة"

بلمسات فنية يقوم الحداد التركي "إلهامي أجار" بصنع تماثيل غاية في الجمال باستخدام خردة السيارات القديمة، في ورشته بولاية إزمير غربي تركيا.

وقال أجار إنه ورث مهنة الحدادة عن والده، وإنه يمارسها منذ 25 عامًا.

وأضاف أنه يزاول عمله على خردة السيارات التابعة لبلدية مدينة "غازي أمير" في ولاية إزمير، حيث يقوم بصنع مختلف التماثيل من الخردة.

وأشار إلى أنه أكمل دراسة المرحلة الابتدائية، وقضى حياته في ممارسة مهنة الحدادة، حيث يقوم بصنع تماثيل لأنواع الطيور، والغزلان، وطائر النعام، وتماثيل للبشر بمختلف الأحجام.

ولفت إلى أنه يريد صنع تمثالا ثلاثي الأبعاد لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، باستخدام خردة السيارات.

وأضاف أن تماثيله وضعت في الساحات العامة في المدينة. مبينًا أنه يشعر بالفخر كل يوم عندما يمر بجوار تماثيله وسط المدنية.