شاهد: الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت يرزقان بصبي

وضعت دوقة كمبردج كيت زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا مولودا ذكرا في مستشفى بلندن (الاثنين) ليكون ثالث أبناء الزوجين الملكيين والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وقال قصر كينزنغتون إن الولادة تمت وإن المولود يزن 3.8 كيلوغرام. وأضاف القصر في بيان إن الأمير وليام حضر الولادة في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت كيت أيضا طفليهما جورج وتشارلوت.

وخرجت دوقة كامبريدج والأمير ويليام مع طفلهما الجديد أمام المستشفى لوقت قصير لتحية الجماهير التي انتظرت أمام مستشفى سانت ماري في لندن.

وقال القصر "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين وابتهجوا بالخبر السعيد".

وأضاف: "سموّها وطفلها بخير".

والأمير الجديد هو سادس ابن لأحد أحفاد الملكة إليزابيث الثانية ويأتي ترتيبه الخامس في ولاية العرش بعد أخيه الأمير جورج (أربع سنوات) وشقيقته تشارلوت (عامان) ووالده الأمير وليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز.

ويعني تعديل قانوني في عام 2013 أن المولود الجديد لن يحل محل شقيقته الأكبر تشارلوت في ترتيب ولاية العرش.

وفي السابق كان الذكور الأصغر سنا يحلون محل شقيقاتهم الأكبر في ولاية العرش.

وقال مؤرخ العائلة المالكة هوغو فيكرز "هذه ستكون في الواقع المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الشيء على الإطلاق".

أما الأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام فهو السادس في الترتيب وسيتزوج هاري من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل الشهر المقبل.

وذكر قصر كينزنغتون أن اسم الأمير الجديد سيعلن في الوقت المناسب.

وكانت المراهنات تشير إلى أن ألبرت وآرثر وجاك وفريد هي الأسماء المرجحة لو كان المولود ذكرا.

وعملا بالتقاليد الملكية سيتم الإعلان الرسمي عن اسم المولود بوضع إشعار على حامل في مقدمة ساحة قصر بكنغهام مقر الملكة في لندن.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي "أحر التهاني لدوق ودوقة كمبردج على ولادة الصبي. أتمنى لها كل السعادة في المستقبل".

والتقي وليام وكيت خلال دراستهما في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا. وتزوجا في حفل باذخ في وستمنستر آبي في إبريل/ نيسان2011.

وتجمع عُشاق العائلة المالكية في بريطانيا خارج مستشفى سانت ماري في لندن حيث وضعت كيت زوجة الأمير وليام مولودا ذكرا.