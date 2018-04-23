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سيدة تدهس شقيقتها وتدمر أربع مركبات خلال محاولة لركن سيارتها

23/4/2018

أصابت سائقة سيارة تبلغ من العمر 88 عاما نفسها وشقيقتها بإصابات بليغة خلال محاولتها ركن سيارتها في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة مساء الأحد عقب وقوع الحادث في مدينة هوهنشتاين- إرنستهال إن شقيقة السائقة 83/ عاما/ خرجت من السيارة قبل أن تحاول السائقة الدخول إلى المرأب.       

وخلال الركن اصطدمت السائقة بقوة في الجدار الخلفي، وفي حركة عكسية اندفعت إلى الأمام بأقصى سرعة، ما تسبب في دهس شقيقتها.

وبعد ذلك اصطدمت السائقة بسيارة متوقفة، والتي اندفعت بفعل قوة الاصطدام في اتجاه سيارة أخرى متوقفة وتسببت في تلفيات بها، ثم اندفعت السائقة مجددا بسيارتها إلى الأمام متسببة في تلفيات بسيارة أخرى.

وتم نقل الشقيقتان إلى المستشفى، وبحسب بيانات الشرطة، فإن الأضرار المادية تقدر بنحو 50 ألف يورو. 

المصدر : الألمانية
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