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بالصور: رسّام أرجنتيني يدعو الزوار لتناول فنّه!

لوحات فنية قابلة للأكل
لوحات فنية قابلة للأكل
23/4/2018

عادة ما تعرض اللوحات في نوافذ عرض زجاجية لمشاهدتها في أغلب المتاحف وصالات العرض، ولكن في معرض بنيويورك يتم تقديمها في صحون الحساء حيث يُدعى المشاهدون لتناولها!

وفي معرض " Into Ourselves" (إلى أنفسنا)، صنع الرسام الأرجنتيني إدواردو نافارو لوحات باستخدام حبر قابل للأكل على ورق الأرز، ثم يتم طهي اللوحات في حساء من الخضراوات، حيث يدعو الزوار لتناوله.

والغرض من المعرض المقام في مركز الرسم هو السماح للزوار بإدراك الفن ليس فقط بأعينهم ولكن أيضًا بمعدتهم وبالتمثيل الغذائي، حسبما يقول الرسام المولود في بوينس آيريس.

يستند فن نافارو إلى ما يصفه بأنه "مبدأ هولوغرافي" لفيزياء الكم التي تعني في الأساس أن المعلومات يمكن أن تبعثر ولكن لا تتدمر.

ويتم تسخين لوحات نافارو تحت أضواء ساخنة قبل أن توضع في حساء حار حيث تذوب ببطء. وبالكاد لها نكهة خاصة بها، رغم أنه يمكن الشعور بقوامها في الفم.

وأقام نافارو وهو طاه متحمس، مشروعًا مماثلًا في مدينة بازل السويسرية العام الماضي، ويقول إن اللوحات تتحول وتهضم ولكن لا يمكن أن تدمر.

 

 

 

 

 

الصور من صحيفة (The New York Times) الأمريكية
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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