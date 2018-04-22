وفاة أكبر معمر بالعالم عن 117 عاما

توفي أكبر معمر في العالم وهي امرأة يابانية عن 117 عاما، لأسباب طبيعية السبت في مستشفى بجزيرة كيكاي الجنوبية باليابان.

ونقلت وكالة الأبناء الألمانية عن سوسومو يوشيوكي، مسؤول البلدة إن نابي تاجيما كانت تخضع للعلاج في المستشفى منذ يناير/كانون ثان الماضي.

وتشير التقارير إلى أن تاجيما، ولدت في أغسطس/ آب 1900، ولها أكثر من 160 حفيدا.

وأصبحت تاجيما أكبر شخص في العالم في سبتمبر/ أيلول العام الماضي بعد وفاة فيوليت براون في جامايكا، عن 117عاما أيضا.

في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ماسازو نوناكا، الياباني البالغ 112 عاما، كأكبر معمر في العالم.

ووفقًا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، فإن المرأة اليابانية تشيو مياكو أصبحت حاليا أكبر شخص حي في العالم. ومن المقرر أن تحتفل مياكو، وهي من سكان يوكوهاما، جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو، بعيد ميلادها السابع عشر بعد المئة في غضون 10 أيام.

ويتواصل ارتفاع عدد كبار السن في المجتمع الياباني، إذ بلغ عدد من تجاوزت أعمارهم المئة عام حوالي 68 ألف شخص، وفقا لأحدث الإحصاءات الحكومية.