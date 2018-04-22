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مكتبة الإسكندرية تطلق جائزة لشعر العامية باسم عبد الرحمن الأبنودي

عبد الرحمن الأبنودي - أرشيفية
عبد الرحمن الأبنودي - أرشيفية
21/4/2018

أطلقت مكتبة الإسكندرية (السبت) جائزة لشعر العامية تحمل اسم الشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي وذلك خلال احتفالية أقامتها المكتبة بمناسبة ذكرى رحيله.

وأقيم الاحتفال في بيت السناري الأثري بالقاهرة، والذي تديره مكتبة الإسكندرية بحضور الإعلامية نهال كمال أرملة الأبنودي، ومصطفى الفقي مدير المكتبة، وعدد من المثقفين والشعراء والكتاب.

وتنقسم جائزة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية المصرية والدراسات النقدية إلى فرعين، الفرع الأول هو شعر العامية وتُمنح جائزته للشعراء من سن 20 إلى 40 عاما.

والفرع الثاني في الدراسات النقدية وتُمنح جائزته لفائز عمره من 20 إلى 45 عاما ولا تقل دراسته عن 25 ألف كلمة ولا تزيد عن 40 ألفا.

وقال خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، لوكالة رويترز، إن إجمالي القيمة المالية للجائزة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري (نحو 5800 دولار).

وأضاف أن لجنة تحكيم الجائزة ستتكون من أسماء بارزة في مجالات النقد والشعر والأدب والبحث الأكاديمي على أن تتولى إعلان القائمة القصيرة ثم أسماء الفائزين في 21 أبريل نيسان بالتزامن مع ذكرى رحيل الأبنودي.

وعلى هامش الاحتفال بإطلاق الجائزة قدم مسرح (السيرة) للعرائس عرض (ميلاد الهلالي سلامة) رؤية أبو العباس محمد وإخراج رضا حسانين.

المصدر : رويترز
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