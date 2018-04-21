20 شرطًا لعرض الأفلام في دور السينما السعودية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية الاشتراطات البلدية والفنية لـ"عرض الأفلام في دور السينما" وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وحددت الوزارة من بين العديد من الأمور متطلبات تتعلق بالموقع؛ حيث يجب في الترخيص لدور العرض المرئي (السينما) المستقلة أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني للمدن ومخصصا للاستخدام التجاري وأن يكون الموقع بعيداً عن محطات الوقود، وأماكن بيع الغاز أو أية منشأة قد تنتج عنها خطورة بمسافة لا تقل عن (100) متر.

وتتضمن الشروط الأخرى أن يكون الموقع بعيداً عن المجمعات التجارية والمصانع والمدارس وقصور الأفراح بمسافة لا تقل عن 100 متر.

وحددت الوزارة شروطا وأحكاما عامة للحصول على الترخيص البلدي كما وضعت اشتراطات ومتطلبات فنية خاصة بدور العرض المرئي ذاتها.

وبدأ أول العروض السينمائية للفيلم في المملكة الأربعاء الماضي، وبعدها بساعات بدأت عملية طرح التذاكر عبر الإنترنت للجماهير.