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مسودة كلمات أغنية قد تباع بـ 300 ألف دولار

مغني الروك الأمريكي الشهير بروس سبرينجستين
مغني الروك الأمريكي الشهير بروس سبرينجستين
21/4/2018

قالت دار سوذبيز للمزادات إن من المتوقع بيع المسودة الأولى لكلمات أغنية (بورن تو ران) لمغني الروك الأمريكي بروس سبرينجستين بسعر يتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار عند طرحها للمزاد.

وأضافت الدار أن المسودة، وهي عبارة عن صفحة واحدة انتزعت من مفكرة، مكتوبة بخط يد سبرينجستين.

ولم تصل معظم الكلمات الواردة في المسودة إلى النسخة النهائية من الأغنية الناجحة التي غناها سبرينجستين عام 1975 ومدتها أربع دقائق ونصف دقيقة.

كانت مجلة (رولينج ستون) قد وصفت (بورن تو ران) بأنها أعظم إنجازات سبرينجستين ووضعتها في المركز الحادي والعشرين على قائمة أعظم الأغاني المسجلة على الإطلاق.

وطرح سبرينجستين الأغنية في ألبومه الثالث الذي حمل الاسم نفسه.

وحقق الألبوم نجاحا باهرا وبيعت منه أكثر من ستة ملايين نسخة في الولايات المتحدة وفقا للأرقام الواردة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية.

وعرضت المسودة للبيع في مزاد عام 2013 وباعتها سوذبيز بمبلغ 197 ألف دولار.

وتشهد سوق بيع الكلمات الأصلية للأغاني انتعاشا يدر على محبي اقتنائها ربحا وفيرا. وكانت الكلمات الأصلية لأغنية (لايك ايه رولينج ستون) للمغني بوب ديلان قد بيعت بمليوني دولار في مزاد عام 2014 كما بيع النص الأصلي لكلمات أغنية (أمريكان باي) للمغني دون مكلين بسعر 1.2 مليون دولار عام 2015.

وستكون مسودة كلمات أغنية سبرينجستين ضمن مجموعة من الكتب والمخطوطات تعرضها سوذبيز في مزاد على الإنترنت بين يومي 18 و28 يونيو/حزيران.

المصدر : رويترز
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