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منوعات|اليابان

شاهد: نساء اليابان يحتمين في "ظل رجل"

21/4/2018

يظهر من وراء الستار ظل شاب قوي البنية يتمرن على الملاكمة وهو ما يكفي لجعل أي لص يحوم حول المنزل يفكر مرتين قبل الإقدام على اقتحامه.

وفي الداخل يتضح أن الظل ما هو إلا صورة من إعداد آلة عرض (بروجكتور) طورتها شركة لإدارة المباني في اليابان أملا في حماية المنازل التي تعيش فيها نساء بمفردهن من السرقة.

ولا تزال فكرة "الرجل وراء الستار" في مرحلتها التجريبية وفيها يتم ربط الهاتف الذكي بآلة عرض حتى يظهر ظل رجل يؤدي أنشطة حركية مختلفة من وراء الستار.

وسيكون بإمكان العميلة الاختيار بين عشرات المشاهد التي تريدها أن تظهر من وراء الستار لردع اللصوص، ومن بينها التدرب على الملاكمة أو الكاراتيه أو حتى التلويح بمضرب بيسبول.

كما يمكن للمرأة "الوحيدة" استكمال الصورة بجعل الظل يظهر وهو يرتدي ملابسه أو يعزف على الجيتار أو حتى ينظف المنزل بمكنسة كهربائية.

وقال كيتشي ناكامورا مدير قسم الدعاية في شركة (ليوبالاس21) المتخصصة في إدارة المباني إن شركته طورت هذا النظام بهدف إحلال الأمن في المباني التي تديرها.

وأضاف أن أسئلة الجمهور عن هذا النظام جعلت الشركة تفكر بشكل أوسع نطاقا وتبحث إمكانية طرحه للبيع رغم شكوك تساور البعض حول مدى فاعليته.

وقال ناكامورا إن المجرمين ربما يعلمون آجلا أو عاجلا بأن "الرجل من وراء الستار" الذي يقضي كل وقته في التدريب على الملاكمة ليس إلا ظلا في منزل امرأة تعيش بمفردها.

وأضاف: "إذا كان عرض الظل سيجعل المرأة هدفا سهلا لأن المجرمين سيفهمون أنه لا يوجد أحد في المنزل فإننا بذلك نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان. لذا فإننا نود طرح النظام تجاريا بعد أن نجعله متنوعا كأن يعرض في كل يوم مقطعا جديدا مختلفا".

المصدر : رويترز
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