شاهد: الاحتفالات بعيد ميلاد ملكة بريطانيا الثاني والتسعين

انطلقت في العاصمة البريطانية الاحتفالات بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الثاني والتسعين بطلقات من المدفعية الملكية في حديقة هايد بارك وبرج لندن.

وحضرت الملكة إليزابيث الثانية حفلا موسيقيا خاصا (السبت) بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم حكما.

وأقيم الحفل الذي يطلق عليه "عيد ميلاد الملكة" بقاعة ألبرت هول في لندن، بحضور أفراد آخرين من العائلة المالكة.

ويعد الحدث خروجا عن التقليد الذي تتبعه الملكة إذ دأبت على الاحتفال بعيد ميلادها مع العائلة بعيدا عن الاحتفالات العامة، إلا أن احتفالات عامة نُظمت قبل عامين حين بلغت عامها التسعين.

وولدت الملكة إليزابيث الثانية في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان عام1926 واعتلت العرش في عام 1952 وهي في الخامسة والعشرين من عمرها أي قبل ما يزيد على 66 عاما.

وفي عام 2015، تفوقت إليزابيث الثانية على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لستة عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901.

ورغم كبر سنها ما زالت الملكة تشارك في مناسبات رسمية حتى بعد تقاعد زوجها الأمير فيليب من الحياة العامة في العام الماضي.

وتأتي الاحتفالات في ختام أسبوع شهد تجمع زعماء وشخصيات بارزة من 52 دولة في لندن لحضور اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث برئاسة الملكة إليزابيث الثانية.