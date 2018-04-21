أبل توفر بطاريات بعض أجهزة "ماك بوك برو" مجانا

قالت شركة أبل، الجمعة إن تعطل أحد مكونات عدد محدود من أجهزة "ماك بوك برو" تسبب في تمدد البطارية المدمجة، وإنها ستوفر بديلا مجانيا في جميع أنحاء العالم لهذه البطاريات.

وقالت أبل إن الخلل الذي أعلن عنه في بعض أجهزة ماك برو (13 بوصة) غير المزودة بشريط اللمس لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.

وذكرت أبل على صفحة الدعم الخاصة بها إن الوحدات التي ظهر بها هذا الخلل جرى تصنيعها في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 دون أن تكشف عن العدد الفعلي لأجهزة ماك بوك التي يوجد بها الخلل.

وكانت الشركة المصنعة لهاتف آيفون تعرضت في السابق لمثل هذا التدقيق بعد أن أكدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن برامج التعامل مع البطاريات القديمة في أجهزة آيفون 6 وآيفون 6إس و آيفون إس إي يمكن أن تبطئ الأداء. وبعد ذلك اعتذرت الشركة وخفضت سعر استبدال البطاريات للطرز المتأثرة إلى 29 دولارا من 79 دولارا.