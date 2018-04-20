شاهد: صعود مبيعات المكياج في السعودية

قالت وكالة أسوشيتد برس إن مبيعات أدوات التجميل في السعودية شهدت صعودا كبيرا خلال الآونة الأخيرة وسط تزايد انضمام النساء لقوة العمل في المملكة.

ونقلت الوكالة في تقرير لها (الجمعة) عن عاملات في متاجر أدوات التجميل في المملكة أن المبيعات بدأت في الارتفاع منذ سن قانون عام 2012 يسمح للنساء بالعمل في متاجر أدوات التجميل والملابس الداخلية النسائية.

وأضاف التقرير أن مبيعات أدوات التجميل صعدت بشكل أكبر مع ما وصفته بالإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي من بينه أهدافها زيادة إنفاق السعوديين محليا على صناعة الترفيه، وكان من أحدث الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار افتتاح أول دار سينما في السعودية هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة إن هذه الإصلاحات "حدّت من نفوذ المتشددين، حيث لم تعد الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) على سبيل المثال تقوم بدوريات في مراكز التسوق بحثا عن أي علامات على وجود (سيدات يضعن) طلاء أظافر أو وجود نساء كاشفات لوجوههن".

ونقلت الوكالة عن متسوقات في متاجر التجميل أنهن أصبحن يشعرن براحة أكبر في هذه المتاجر في ظل وجود نساء يقمن بالبيع بدلا من الرجال كما كان في السابق.