شاهد: رضيعة تشارك في تصويت بالكونغرس الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ

شاركت رضيعة للمرة الأولى في التاريخ في جلسة للتصويت بمجلس الشيوخ الأمريكي.

واصطحبت تامي دكوورث عضوة مجلس الشيوخ رضيعتها للمشاركة في جلسة للتصويت داخل المجلس بعد أيام من ولادتها.

ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على وجود الرضع خلال جلسات المجلس للمرة الأولى في التاريخ.

وتامي، 50 عاما، هي بالفعل واحدة من بين عشر سيدات في تاريخ الكونغرس الأمريكي يضعن مولودا خلال فترة عضويتهن. وسبق أن وضعت تامي ابنتها الكبرى ابيغيل عام 2014 خلال عضويتها في مجلس النواب.

وانتخبت تامي في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عن الحزب الديمقراطي. وفقدت تامي ساقيها بعد أن أسقطت طائرة مروحية كانت تقودها في العراق عام 2004 ضمن قوات الحرس الوطني.