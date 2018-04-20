البث الحي
منوعات

شاهد: رضيعة تشارك في تصويت بالكونغرس الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ

19/4/2018

شاركت رضيعة للمرة الأولى في التاريخ في جلسة للتصويت بمجلس الشيوخ الأمريكي.

واصطحبت تامي دكوورث عضوة مجلس الشيوخ رضيعتها للمشاركة في جلسة للتصويت داخل المجلس بعد أيام من ولادتها.

ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على وجود الرضع خلال جلسات المجلس للمرة الأولى في التاريخ.

وتامي، 50 عاما، هي بالفعل واحدة من بين عشر سيدات في تاريخ الكونغرس الأمريكي يضعن مولودا خلال فترة عضويتهن. وسبق أن وضعت تامي ابنتها الكبرى ابيغيل عام 2014 خلال عضويتها في مجلس النواب.

وانتخبت تامي في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عن الحزب الديمقراطي. وفقدت تامي ساقيها بعد أن أسقطت طائرة مروحية كانت تقودها في العراق عام 2004 ضمن قوات الحرس الوطني.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)