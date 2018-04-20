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منوعات|ألمانيا

شاهد: إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلوغرام وسط برلين

20/4/2018

نجحت السلطات الألمانية في إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلوغرام وتعود للحرب العالمية الثانية، بعد عملية إجلاء ضخمة في محيط محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة برلين.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن متحدث باسم شرطة برلين أن السلطات أقامت منطقة آمنة حول محطة القطارات الرئيسية يبلغ نصف قطرها 800 متر، وأخلت نحو 10 آلاف من السكان الذين تقع منازلهم في محيط المنطقة الأمنية.

كما أخلت الشرطة عدة مقرات حكومية في محيط المنطقة الأمنية، وهي محطة القطارات الرئيسية ووزارتي الاقتصاد والمواصلات والمحكمة الاجتماعية ووكالة المخابرات الاتحادية ومستشفى الجيش.

وعثر عمال بناء خلال عملهم في محيط محطة القطارات الرئيسية بوسط برلين الأسبوع الماضي على القنبلة التي تزن 500 كيلوغرام. وهي قنبلة بريطانية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وتقدر السلطات عدد القنابل التي تعود لفترة الحرب وما زالت موجودة تحت الأرض في العاصمة الألمانية بنحو 3000 قنبلة.

وأعلنت شركة القطارات الحكومية تحديد محطات أخرى لاستخدامها بسبب إغلاق المحطة الرئيسية في برلين، والسماح لحاجزي التذاكر باسترداد قيمتها من دون غرامات.

ويقدر عدد من تضرر من إيقاف حركة القطارات بنحو 300 ألف راكب.

المصدر : الأناصول + رويترز
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