البث الحي
منوعات

الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان ترفض حضور حفل تسلمها جائزة في إسرائيل

الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان - أرشيفية
الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان - أرشيفية
20/4/2018

قال منظمون لجائزة أمريكية إن الممثلة الأمريكية اليهودية ناتالي بورتمان رفضت حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار بسبب الأحداث "المؤلمة" هناك وأضافوا أن الحفل ألغي.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية في الأسابيع الماضية بسبب الأساليب الدموية التي استخدمتها في مواجهة الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.

واستشهد 33 فلسطينيا على الأقل بنيران الاحتلال بينما أصيب الآلاف منذ بدء احتجاجات مسيرة العودة الكبرى.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت المؤسسة المانحة لجائزة جينسيس نقلا عن ممثل لبورتمان إن "الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفضها السفر.

وقالت المؤسسة إنها "معجبة بحسها الإنساني وتحترم حقها في الاختلاف علنا مع سياسات الحكومة الإسرائيلية، لكننا نشعر بحزن عميق لأنها قررت عدم حضور حفل جائزة جينسيس في القدس لأسباب سياسية. نخشى أن يتسبب قرار السيدة بورتمان في تسييس مبادرتنا الخيرية".

وأشارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف إلى أن بورتمان تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس) التي تهدف لعزل إسرائيل اقتصاديا بسبب ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل هذه الحركة محاولة لنزع الشرعية عنها.

وقالت ريجيف: "شعرت بالأسف لسماع أن ناتالي بورتمان سقطت مثل ثمرة ناضجة بين أيدي أنصار حركة بي.دي.إس".

وتقول المنظمة المشرفة على الجائزة إنها تُمنح منذ عام 2014 للأفراد المتميزين في مجالاتهم "الذين يلهمون الآخرين عبر إخلاصهم للمجتمع اليهودي والقيم اليهودية".

ومن ضمن الذين حصلوا على هذه الجائزة من قبل رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، والنحات أنيش كابور، وعازف الكمان إيتساك بيرلمان، والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)