الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان ترفض حضور حفل تسلمها جائزة في إسرائيل

قال منظمون لجائزة أمريكية إن الممثلة الأمريكية اليهودية ناتالي بورتمان رفضت حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار بسبب الأحداث "المؤلمة" هناك وأضافوا أن الحفل ألغي.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية في الأسابيع الماضية بسبب الأساليب الدموية التي استخدمتها في مواجهة الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.

واستشهد 33 فلسطينيا على الأقل بنيران الاحتلال بينما أصيب الآلاف منذ بدء احتجاجات مسيرة العودة الكبرى.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت المؤسسة المانحة لجائزة جينسيس نقلا عن ممثل لبورتمان إن "الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفضها السفر.

وقالت المؤسسة إنها "معجبة بحسها الإنساني وتحترم حقها في الاختلاف علنا مع سياسات الحكومة الإسرائيلية، لكننا نشعر بحزن عميق لأنها قررت عدم حضور حفل جائزة جينسيس في القدس لأسباب سياسية. نخشى أن يتسبب قرار السيدة بورتمان في تسييس مبادرتنا الخيرية".

وأشارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف إلى أن بورتمان تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس) التي تهدف لعزل إسرائيل اقتصاديا بسبب ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل هذه الحركة محاولة لنزع الشرعية عنها.

وقالت ريجيف: "شعرت بالأسف لسماع أن ناتالي بورتمان سقطت مثل ثمرة ناضجة بين أيدي أنصار حركة بي.دي.إس".

وتقول المنظمة المشرفة على الجائزة إنها تُمنح منذ عام 2014 للأفراد المتميزين في مجالاتهم "الذين يلهمون الآخرين عبر إخلاصهم للمجتمع اليهودي والقيم اليهودية".

ومن ضمن الذين حصلوا على هذه الجائزة من قبل رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، والنحات أنيش كابور، وعازف الكمان إيتساك بيرلمان، والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس.