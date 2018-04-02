أعلن كتاب ونشطاء مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الاثنين) وفاة الكاتب والروائي المصري أحمد خالد توفيق عن 55 عامًا إثر أزمة صحية ألمت به.

وأكد خبر الوفاة صديقه المقرب منه الكاتب والطبيب أيمن الجندي عبر صفحته على "فيسبوك" بقوله: "بلغني الآن خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق في مستشفى الدمرداش في القاهرة".

وعقب إعلان الوفاة تصدر هاشتاج #احمد_خالد_توفيق قائمة الهاشتاجات المتصدرة في مصر على موقع تويتر، كما كان من أعلى الهاشتاجات المتداولة عالميا.

وأحمد خالد توفيق من مواليد القاهرة عام 1962، ويعمل طبيبا وأديبا، ويعتبر من أبرز الكتاب العرب في مجال أدب الرعب وأدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي.

ومن أبرز أعماله سلاسل ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافارى، ومن أشهر أعماله الروائية رواية يوتوبيا.

كما صدر له عدد من مجموعات والقصص القصيرة منها " قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، لست وحدك".