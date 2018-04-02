شاهد: صداقة تجمع لاجئيْن بفضل حبهما لصيد الأسماك

جمعت الصداقة بين اثنين من اللاجئين من خلال حبهما المشترك لصيد الأسماك. التقى الاثنان في جزيرة كريت حيث كانا يحاولان إقامة حياة جديدة في أوربا مع عائلتيهما.

يحييان بعضهما البعض كأي صديقين قديمين. لكن الظروف الصعبة هي التي جمعت بين هذين الرجلين.

كلاهما لاجئان من الشرق الأوسط ويعيشان حاليًا في جزيرة كريت اليونانية. جمعت بينهما هواية غير متوقعة – صيد السمك.

يقول العراقي "وليد جعفر"، مدرس فيزياء عمره 37 عامًا من بغداد "الصيد علمنا الصبر وقربنا من بعضنا بعضا كأصدقاء".

هرب جعفر إلى أربيل ثم إلى تركيا عندما أصبحت حياته كمسيحي مستحيلة في ظل مليشيا محلية.

بعد أن كان أصلًا في جزيرة ليسفوس، نقلته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى هيراكليون .

وهنا احترف صيد السمك، حيث التقى السوري "إسماعيل خليفة"، 50 عامًا، وهو رسام كاريكاتير سياسي من دمشق.

لم يحاول أي منهما ذلك من قبل، لكنهما كانا في المكان المثالي للتعلم.

يقول جعفر إنهما كانا يساعدان بعضهما بعضا أيضًا وقبل ذلك بوقت طويل كانا يلتقيان كل يوم.

أما بالنسبة لعائلتي الرجلين فإنهما تستمتعان بصيدهما في المنزل.

وهنا، يقوم الصديقان بإعداد السمك الطازج في منزل خليفة وعائلته.

حاولت العائلة العبور بين تركيا واليونان 13 مرة قبل أن تنجح.

لكن رغم الرحلة المحفوفة بالمخاطر التي أودت بحياة الكثيرين، ما زال خليفة يعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح.

ويأمل خليفة وعائلته في الانضمام إلى ابنه في ألمانيا، لكنهم يحاولون الآن الاستمتاع بالحياة على جزيرة كريت.

ومنحت مفوضية اللاجئين الرجلين وعائلتيهما الإقامة والأموال. لكنه البحر الذي يمنحهم الراحة.

ووجد جعفر أيضا السلوى في البحر. لكن أكثر من حبهما للماء، يقدر الرجلان صداقتهما غير المتوقعة حتى في أحلك لحظاتهما.