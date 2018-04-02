شاهد: "رالي الغزلان" سباق سيارات للنساء فقط في المغرب

منذ عام 1990 تحتفي المغرب بالمرأة العالمية بانتظام عبر إجراء سباق رالي عائشة للغزلان، وهو سباق سيارات سنوي تقتصر فيه المشاركة على السيدات.

وينطلق الرالي، الذي أقيمت نسخته الأولى قبل 28 عاما، من جنوب فرنسا مرورا بإسبانيا ويبدأ في الأراضي المغربية من طنجة فمكناس، بعدها تبدأ المرحلة الصعبة بالصحراء عبر عدة مدن في الراشدية، وأرفود، وتنغير، والريصاني ومرزوقة والختام في ساحل الصويرة وهي مناطق تعتبر من أجمل المناطق السياحية في المغرب الساحر.

ولا تشكل السرعة معيارا للفوز في هذا السباق غير العادي حيث يتوج باللقب الفريق الذي يقطع المسافة بين نقطتي البداية والنهاية مع المرور بجميع نقاط المراقبة الخاصة بكل مرحلة وذلك في أقل مسافة ممكنة.

وتحصل السائقات على أجهزة تقليدية للملاحة لاختيار طريقهن، وهي الخرائط والإحداثيات الجغرافية والبوصلات، بينما يُحظَر استعمال نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

وشاركت في النسخة 28 من الرالي هذا العام نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 65 سنة واجتذبت نسخة 2018 متسابقات من عدة دول هي: فرنسا وبلجيكا والكونغو وكندا وألمانيا والسنغال والولايات المتحدة والغابون والأرجنتين ونيجيريا والكاميرون وروسيا وأنغولا فضلا عن المغرب.

وتشمل الفئات المشاركة فرقا للسيارات رباعية الدفع للخبيرات وشاحنات رباعية الدفع أو الكروسوفر والدراجات النارية والدراجات النارية رباعية العجلات، والدراجات النارية رباعية العجلات بمقعدين جنبا إلى جنب.

ويتعين على المشاركات إثبات قدرتهن على التحمل ومثابرتهن ومهارتهن في الملاحة وإصلاح الأعطاب وتذليل الصعوبات التي تواجههن أثناء تقدمهن في طرق محفوفة بالعقبات مثل الكثبان الرملية والجبال وما إلى ذلك.

ويولي المنظمون أهمية كبيرة لاحترام البيئة وبث روح التضامن والتعاون بين المشاركات وسكان المناطق التي يمرون بها.

وثمة جانب اجتماعي وإنساني على هامش البطولة يطلق عليه اسم "قلب الغزلان" يحظى بدعم من الحكومة المغربية، ويستهدف تطوير مجموعة من المشاريع الخيرية الرامية إلى استفادة سكان المنطقة من الخدمات الصحية والتشجيع على الدراسة ومكافحة الأمية والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة ولا سيما الأيتام.