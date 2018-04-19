ناسا تبحث عن حياة خارج المجموعة الشمسية

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الأربعاء، قمرا اصطناعيا مصمما للبحث عن كواكب يحتمل أن تكون عليها حياة، خارج المجموعة الشمسية.

وتم إطلاق القمر من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا، باتجاه الفضاء فوق

صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".

وكان من المقرر أن يتم الإطلاق يوم الإثنين ولكن تم تأجيله إذ أجرى العلماء المزيد من الاختبارات على نظام الملاحة.

وسيقوم القمر الاصطناعي بمسح 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من شمسنا ضمن البحث عن الكواكب الخارجية.

وقالت ناسا إنه من المقرر إصدار أول بيانات عامة عن نتيجة البحث في أوائل عام 2019.