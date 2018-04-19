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مسح: أكثر من نصف أثرياء العالم يتوقعون بلوغ سن المئة

19/4/2018

أظهر مسح اليوم الخميس أن أكثر من نصف المستثمرين الأثرياء في العالم يتوقعون أن يعيشوا حتى يبلغوا سن المئة.

كما أن قرابة اثنين من كل ثلاثة منهم يخططون للعمل لفترة أطول في حياتهم حتى يؤمنوا لأنفسهم تقاعدا مريحا.

وأشار مسح (يو.بي.إس) للمستثمرين الذي يرصد معنويات أكثر من خمسة آلاف شخص لا تقل أصولهم عن مليون دولار إلى أن تسعة من أصل عشرة بدأوا تغيير عادات إنفاقهم ويقيمون استثمارات طويلة الأجل لتمويل حياتهم الطويلة.

لكن نحو واحد من كل أربعة مشاركين مقيمين في الولايات المتحدة أو بريطانيا قالوا إنهم لم يقوموا بمثل هذه التغييرات المالية ليسلطوا الضوء على قصور في التخطيط للتقاعد في اثنين من أكبر اقتصادات العالم فيما يزداد متوسط العمر المتوقع ولا سيما بين الأثرياء.

وقال نيك تاكر مدير قسم المملكة المتحدة في مؤسسة (يو.بي.إس) لإدارة الثروات "كانت فكرة أن تعيش حتى المئة تبدو عبثية حتى فترة قريبة. لكنها ستصبح مألوفة".

وذكر أن من سيعيشون حتى المئة بحاجة للتخطيط لفترة تقاعد مدتها 30 أو 40 عاما ويعني ذلك جني الثروات وحمايتها خلال كل دورات السوق في تلك الفترة واتخاذ قرارات بشأن كيفية توزيع أموالهم بشكل أكثر فعالية على ورثتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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