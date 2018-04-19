البث الحي
منوعات|السعودية

فوكس سينما تفتح مجمعا سينمائيا في الرياض في "الأيام المقبلة"

19/4/2018

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال أيام".

وتنهي المملكة حظرا ظل مفروضا لأربعين عاما على دور السينما التجارية التي أغلقت في الثمانينيات لكنها تعود الآن في إطار اتجاه تحديثي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.

وافتتحت أول دار عرض وتديرها ايه.ام.سي انترتينمنت هولدنغز هذا الأسبوع  ومن المنتظر أن تبدأ في تقديم العروض للجمهور غدا الجمعة. وتخطط السلطات لافتتاح نحو 350 سينما بأكثر من 2500 شاشة بحلول 2030 وتأمل أن تحقق مبيعات تذاكر تصل إلى مليار دولار سنويا.

وقالت فوكس في بيان إنها تستثمر ملياري ريال (533 مليون دولار) في السعودية لإقامة 600 شاشة عرض في الأعوام الخمسة المقبلة بدءا بمركز تسوق الرياض بارك الذي سيضم أول شاشة إيماكس في المملكة.

ويجري حاليا تصميم دور سينما أخرى في أماكن منها مول السعودية وسيتي سنتر إشبيلية التابعان لماجد الفطيم. وكلاهما في الرياض ومن المقرر افتتاح هذه الدور في الأعوام المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)