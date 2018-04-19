فوكس سينما تفتح مجمعا سينمائيا في الرياض في "الأيام المقبلة"

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم اليوم الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال أيام".

وتنهي المملكة حظرا ظل مفروضا لأربعين عاما على دور السينما التجارية التي أغلقت في الثمانينيات لكنها تعود الآن في إطار اتجاه تحديثي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.

وافتتحت أول دار عرض وتديرها ايه.ام.سي انترتينمنت هولدنغز هذا الأسبوع ومن المنتظر أن تبدأ في تقديم العروض للجمهور غدا الجمعة. وتخطط السلطات لافتتاح نحو 350 سينما بأكثر من 2500 شاشة بحلول 2030 وتأمل أن تحقق مبيعات تذاكر تصل إلى مليار دولار سنويا.

وقالت فوكس في بيان إنها تستثمر ملياري ريال (533 مليون دولار) في السعودية لإقامة 600 شاشة عرض في الأعوام الخمسة المقبلة بدءا بمركز تسوق الرياض بارك الذي سيضم أول شاشة إيماكس في المملكة.

ويجري حاليا تصميم دور سينما أخرى في أماكن منها مول السعودية وسيتي سنتر إشبيلية التابعان لماجد الفطيم. وكلاهما في الرياض ومن المقرر افتتاح هذه الدور في الأعوام المقبلة.