طفلة أمريكية في الثالثة من عمرها تطلق النار على أمها الحامل

أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها النار على أمها الحامل وأصابتها بولاية أنديانا الأمريكية.

وذكرت قناة "إيه بي سي 7" ABC7 الأمريكية الأربعاء نقلا عن الشرطة أن الطفلة عثرت على السلاح في السيارة.

وقع الحادث الثلاثاء في ساحة لوقوف السيارات في مدينة ميريلفيل بولاية أنديانا.

وكان شريك المرأة قد ترك المسدس في السيارة وبه ذخيرة جاهزة للاستخدام وذهب لمتجر وترك الأم وابنتها التي في الثالثة من عمرها وطفلا في عامه الأول في السيارة.

وقالت الشرطة إن الطفلة أمسكت بالمسدس وأطلقت رصاصة على الأم أصابتها في صدرها.

ونقلت الأم الحامل في أسبوعها السادس لمستشفى في مدينة شيكاغو حسبما أكدت صحيفة "شيكاغو تريبيون" وألقت الشرطة القبض على الأب.

وقال جوزيف بيتراش، رئيس شرطة مدينة ميريفيل إن "ما حدث كان واقعة مؤسفة غير متعمدة ولكن كان يمكن تجنب وقوعها وكان يجب ألا تحدث أبدا".