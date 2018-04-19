شاهد: قط بقدمين يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في تايلاند

يتزايد الاهتمام يوما بعد يوم في تايلاند بالقط ايبل على مواقع التوصل الاجتماعي في تايلاند، بعد أن خصص له صاحبه حسابا على موقع انستغرام.

ووصل عدد متابعي القط ايبل، 7 سنوات، إلى أكثر من 91 ألف شخص على الحساب الذي يضم صورا ومقاطع فيديو له بالإضافة إلى صور ومقاطع مع قطين أخرين يمتلكهما صاحبه.

وتعرض ايبل لحادث أليم عام 2012 دفع صاحبه الحالي إلى تبنيه لرعايته.

وكان ايبل يطارد طائرا على سطح أحد المنازل عندما تعرض لصعق بالكهرباء بعد أن لمس سلك كهرباء. وأجريت عمليات جراحية للقط، الذي كان وقتها قد تجاوز عامه الأول، نتج عنها بتر أجزاء من جسده للحفاظ على حياته.

ومن بين الأجزاء التي تم بترها قدماه الأماميتان وذيله. ودفع ذلك الحادث صاحبه الحالي إلى تبنيه والاعتناء به خوفا عليه من تركه هائما في الشوارع.