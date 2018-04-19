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شاهد: شعار قبيلة "كايي" على قمصان فلسطينية

19/4/2018

حظي شعار قبيلة "كايي" التركية بالانتشار في الآونة الأخيرة في العالم العربي وذلك بعد المتابعة الواسعة التي حققها المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" قائد القبيلة.

بلونه الأزرق، وقد خُطّ عليه شعار قبيلة "كايي" تباهى الشاب "لؤي محمد" بارتدائه القميص، الذي قامت إحدى المطابع الفلسطينية بتصميمه وإنتاجه.

"ويقول لؤي إن شعار الكايي يعني لي الكثير، فهو يحمل معاني البسالة والإقدام والفروسية".
وأضاف لوكالة الأناضول:" رأيت إعلاناً للمطبعة التي تنتج القمصان، لفتني التصميم واللون الجميل، والأكثر من ذلك، الفكرة". 
وقال:" جميل أن أمتلك شيئاً يرتبط بالقائد أرطغرل وقبيلته، هو أمر يبعث على الفخر". 
ويحرص "لؤي" على متابعة الحلقات الأسبوعية لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي تبثه قناة "تي آر تي" التركية، والذي يروي سيرة حياة الغازي، الذي مهّد لقيام الدولة العثمانية. 
معاذ ذوقان، المدير التنفيذي لمطبعة "المناهل" في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، صاحبة المنتج، أشار إلى أن الفكرة جاءت بعد أن لاحظوا الشعبية الواسعة لشخصية أرطغرل، والمتابعة التي حظي بها المسلسل. 

يشار إلى أن عرض مسلسل "قيامة أرطغرل" بدأ في العام 2014، وعرض منه حتى الآن أربعة أجزاء.

وتدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة كايي، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م – 726هـ/ 1326م).

المصدر : الأناضول
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