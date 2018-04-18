وفاة سيدة أمريكا الأولى السابقة باربرا بوش عن 92 عاما

توفيت سيدة أمريكا الأولى السابقة باربرا بوش الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما بحسب بيان لعائلة بوش.

وباربرا زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب وأيضا والدة الرئيس السابق جورج دبليو.بوش.

كانت عائلة بوش قالت في بيان يوم الأحد إن صحتها معتلة وإنها قررت ألا تحصل على علاج طبي آخر، وستركز بدلا من ذلك على "تلقي رعاية لتخفيف الآلام".

وأطلق عليها زوجها وأبناؤها لقب "الثعلب الفضي". وكانت معروفة بشعرها الأبيض الثلجي وكمدافعة شرسة عن عائلتها.

وتزوجت من جورج بوش في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1945.

وأنجبت باربرا ستة أبناء. وتوفيت ابنتها روبين وهي في الثالثة من العمر لإصابتها بسرطان الدم. وبدأ شعر باربرا يشيب قبل الأوان بعد صدمة وفاة ابنتها.

وأصبحت السيدة الأولى عندما أصبح زوجها رئيسا للولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1989 و1993.

وفاز ابنها في انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في عام 2000 وأصبح رئيسا في الفترة بين 2001 و2009 .

وباربرا هي السيدة الأولى الوحيدة التي أصبحت زوجة وأما، لاثنين من رؤساء الولايات المتحدة في حياتها. وكانت أبيجيل آدامز السيدة الأولى بين عامي 1797 و1801، زوجة للرئيس جون آدامز ثاني رؤساء الولايات المتحدة لكنها توفيت قبل انتخاب ابنها جون كوينسي آدامز رئيسا في عام 1824 .

وسعى ابن آخر لبوش هو جيب بوش الذي كان حاكما لولاية فلوريدا فيما بين عامي 1999 و2007 للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2016 وقامت باربرا بالدعاية له قبل أن يخرج من السباق.

واحتفلت العائلة بعيد زواج جورج بوش وباربرا الثالث والسبعين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الرئيس دونالد ترمب والرئيسان الديمقراطيان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون من بين الذين أشادوا بالسيدة الأولى الراحلة.

وأدلت باربرا أحيانا ببعض التصريحات اللاذعة، خصوصا عندما كانت تستشعر ضرورة الدفاع عن زوجها.

وبعد أن غادرت البيت الأبيض وجدت وقتا لتكتب مذكراتها. وألفت كتابا ساخرا في عام 1999.