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"قلة النوم" تصيب الأطفال بالسمنة عند الكبر

18/4/2018

خلصت دراسة بريطانية حديثة، إلى أن الأطفال الذين يحصلون على عدد ساعات نوم أقل من الموصي به لأعمارهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة عند الكبر.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة " وارويك " البريطانية، ونشروا نتائجها، في دورية "سليب ـSleep" العلمية.

وتأتي الدراسة استكمالاً لأبحاث أجريت من قبل، لكشف العلاقة بين قلة النوم وزيادة الوزن، إذ كشفت دراسة أمريكية أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن النوم المتقطع للأطفال يؤثر على عادات الأكل والوزن لديهم، ويضاعف خطر إصابتهم بالسمنة المفرطة.

وفي دراستهم الجديدة، رصد الباحثون الآثار السلبية لقلة النوم لدى الأطفال، إذ راقبوا 75 ألفًا و499 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عام إلى 18 عامًا.    

وتم تقييم متوسط عدد ساعات النوم لدى المشاركين من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، ابتداءً من الاستبيانات وانتهاءً بالأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء التي تقيس عدد ساعات النوم ليلًا.

وتم تصنيف نوعية النوم لدى المشاركين، إلى قصير وعادي، وفقًا للفئة العمرية، وذلك استنادًا إلى أحدث إرشادات المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم.   

وتمت متابعة المشاركين لفترة امتدت 3 سنوات، وسجل الفريق التغيرات في مؤشر كتلة الجسم وحالات زيادة الوزن أو السمنة مع مرور الوقت لدى المشاركين.    

ووجد الباحثون أن الأطفال والمراهقين الذين ينامون أقل من غيرهم من نفس العمر يكتسبون المزيد من الوزن عندما يكبرون في العمر ويصبحون أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة.  

ومن جهتها، قالت الدكتورة ميشيل ميلر قائد فريق البحث إن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني الذي يزداد أيضاً لدى الأطفال.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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