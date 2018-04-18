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شاهد: مقتل شخص بعد انفجار محرك طائرة وهبوطها اضطراريا

17/4/2018

قال رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إن شخصا واحدا لقي مصرعه في هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد أن حدث عطل في أحد محركاتها.

وكانت الطائرة، وهي تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، هبطت اضطراريا في فيلادلفيا عقب سماع صوت انفجار في المحرك. وقال مدير مرفق الإطفاء في مطار فيلادلفيا إنه تم نقل شخص إلى المستشفى في حالة حرجة وتم علاج سبعة من الركاب إصاباتهم طفيفة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، في رحلة داخلية من مطار لاغوارديا في نيويورك إلى مطار دالاس في ولاية تكساس وعلى متنها 144 راكبا بالإضافة إلى خمسة من أفراد الطاقم.

وأفاد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أنهم سمعوا صوت انفجار بعد أن وصلت الطائرة إلى ارتفاع التحليق.

وقال الركاب إنه كانت هناك حالة من الذعر على متن الطائرة وهي تنحدر وتهبط بسرعة خلال فترة تراوحت ما بين عشرة إلى خمس عشرة دقيقة.

ولم يقدم رئيس مجلس سلامة النقل الأمريكي تفاصيل عن الشخص الذي توفي وسبب الوفاة، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها راكبة وإن انفجار المحرك تسبب في كسر إحدى النوافذ.

ونقلت وسائل إعلام عن والد الراكبة أن خلخلة الهواء الناجمة عن كسر النافذة أدى إلى جذب الراكبة بصورة جزئية إلى خارج نافذة الطائرة، لكن الركاب الأخرين تمكنوا من جذبها وإعادتها إلى داخل الطائرة.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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