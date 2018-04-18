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شاهد: حارس يرتدي "دُمية" لإطعام طائر مهدد بالانقراض

18/4/2018

تحول حراس حديقة حيوان في العاصمة التشيكية "براغ"، إلى فناني دمى في جهود لإنقاذ طائر العقعق الأخضر المهدد بالانقراض من جزيرة جاوة.

وأنقذ مسؤولو الحديقة "بيضة واحدة" بعد أن ألقى الوالدان البيضة الثانية من عشهما.

ووضع فرخ العقعق الذي فقس من بيضته قبل شهر في صندوق وتتم تغذيته باستخدام دمية تشبه والديه.

ويقول أنتونين فيادل، حارس الطيور، إن الدمية تستخدم لضمان قدرة الطائر على التغذي، وهو ما لن يحدث إذا اعتاد على الناس.

وأضاف أن الدمية ليس بالضرورة شبه الطائر البالغ لأن الفرخ الصغير يتجاوب مع إشارات معينة مثل المنقار الأحمر، الدوائر السود حول العينين والخلفية الخضراء الزاهية.

وطيور العقعق الخضراء واحدة من أكثر الطيور المهددة بالانقراض على الأرض.

ويقدر بأن هناك أقل من 50 طائرا متبقي منها في البرية، بينما يتواجد نحو 50 طائرا آخر في حدائق حيوانات قليلة.

والطيور عموما، وطيور العقعق الخضراء النادرة خصوصًا تعد شائعة في جاوة (منشأها الطبيعي)، ومناطق أخرى في آسيا.

وجلبت حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا ستة أزواج منها من آسيا في 2015، وأعطت زوجًا منها لحديقة براغ وزوجًا آخر لحديقة في جيرزي كجزء من جهود منسقة لإنقاذ نوعها.

المصدر : أسوشيتد برس
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