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اكتئاب الأم يقلل من معدلات ذكاء طفلها

18/4/2018

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن اكتئاب الأم يمكن أن يؤثر سلبًا على تطور المهارات الإدراكية واللفظية ومعدلات ذكاء طفلها حتى سن 16 عامًا.

وأوضح باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، الذين نشروا نتائج دراستهم في دورية (Child Development) العلمية، أن ما يقرب من 10% من النساء في الولايات المتحدة يعانين من الاكتئاب، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولرصد تأثير اكتئاب الأم على صحة أطفالها، راقب الباحثون ما يقرب من 900 من الأطفال الأصحاء، الذين يعيشون مع أمهاتهم، ابتداءً من عمر سنة حتى وصلوا إلى 16 عامًا، ورصدوا قدراتهم الإدراكية باستخدام اختبارات الذكاء القياسية مرة كل 5 سنوات على مدار فترة الدراسة.

ووجد الباحثون أن الأمهات المصابات بالاكتئاب الشديد لم يتفاعلن مع أطفالهن بالقدر الكافي، أو يوفرن مواد تعليمية لدعم المهارات الإدراكية واللفظية لأطفالهن، مثل الألعاب والكتب، مقارنة مع أقرانهن غير المصابات بالاكتئاب.

ووجد الباحثون أيضًا أن هذه السلوكيات أثرت على معدل ذكاء الأطفال.  

وأثبتت النتائج أن معدلات الذكاء لدى الأطفال الذين لم تعان أمهاتهم من الاكتئاب بلغت 7.78 درجة، فيما تراجعت هذه النسبة لدى من تعاني أمهاتهم من الاكتئاب الشديد إلى 7.30 درجة.

وقد أفادت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها، بأن أكثر من 300 مليون حول العالم يتعايشون حاليًا مع الاكتئاب.

وحذرت المنظمة من أن معدلات الإصابة بهذا المرض ارتفعت بأكثر من 18% بين عامي 2005 و2015.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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