شاهد: لقطات مؤثرة لغوريلا تضع وليدها وتهدهده

احتفلت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن بالتقاط صور وفيديو مذهل للغوريلا "كالايا" البالغة من العمر 15 عاما، وهي تضع وليدها "موكي" ثم تحمله بين يديها وتهدهده وتقبله في مشهد مؤثر.

ونشرت الحديقة تلك الصور والفيديو على موقعها الإلكتروني وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنجبت غوريلا السهول الغربية "كالايا" أول أبنائها "موكي" بحديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن، أمس الأحد، في الساعة 6:25 مساءً، وتعتبر هذه الولادة هي الأولى في الحديقة منذ تسعة أعوام.

وقال مسئولو الحديقة على صفحتها على تويتر "تغمرنا الفرحة لمشاركة إنجاب غوريلا السهول الغربية ‘كالايا’ ذكرًا اسمه ‘موكي’ والذي يعني ‘الصغير’ في لغة اللينغالا".

وتظهر الأم ‘كالايا’ في الفيديو وهي تهدهد وليدها "موكي" وتحدّق فيه ثم تُقبّله عدة قبلات في إعجاب بالغ وتضمّه إلى صدرها قبل أن تضعه في رفق إلى جوارها.

وراقب العاملون في مجال رعاية الحيوان كالايا وهي ترعى الرضيع، الذي كان يتشبث بوالدته عن كثب، وهم متفائلون بحذر من أن المولود الجديد سينمو.

وقالت ميريديث باستيان ، أمينة القرود بالحديقة، إن أول مولود كالايا كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لحديقة الحيوانات، وكذلك "الأنواع المهددة بالانقراض ككل".

ويذكر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن غوريلا السهول الغربية معرضة لخطر شديد بسبب المرض والصيد غير المشروع.