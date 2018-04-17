شاهد: طائرات النوم "أحدث صيحة فى عالم الطيران"

أعلنت شركة إيرباص أنها دخلت في شراكة مع شركة ( زودياك إيروسبيس) الفرنسية المنتجة لمعدات الطيران لتطوير أماكن نوم للركاب مزودة بأسرة وذلك في منطقة شحن البضائع بالطائرة.

وذكرت مجلة ايكونوميست البريطانية في عددها الأخير أن الركاب الذين يحتاجون لغفوة سيكون بمقدورهم أحيانا الذهاب إلى منطقة الحمولة (المخصصة لشحن البضائع) أسفل الطائرة والنوم في أسرة معدة خصيصا بشكل منعزل عن بعضها البعض.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الشركتان مكان النوم على الطائرات مريحا ونظيفا وأبيض اللون وعصريا، على الرغم من افتقارها الواضح للنوافذ.

وقالت شركة إيرباص إن تلك الأسرة المخصصة لنوم الركاب العاديين سوف تتوافر في طائرتها من طراز ( إيه 330 ) ذات البدن الفسيح اعتبارا من العام 2020 المقبل، كما رجحت أيضا ان تظهر فى طائراتها من طراز ( إيه 350 ) أيضا.

كما وعدت الشركة ان تكون وحدات النوم التي ستزود بها طائراتها قابلة للتحويل داخل وخارج الطائرة، بحيث يكون بمقدور شركة الطيران الاختيار بين الاحتفاظ بمخزن البضائع أو تحويله لمكان يحظى فيه الركاب ببعض الراحة والنوم بحيث يمكن أن يضم أيضا أماكن لعلاج المرضي من الركاب، وأماكن لألعاب الأطفال ومساحات لعقد الاجتماعات، مشيرة الي أن قلة قليلة من الركاب فقط هي التي يمكن ان تتجاهل فرصة الحصول علي سرير حقيقي في رحلة طيران طويلة خصوصا إذا كان من قليلي الحظ الذين لم يحظوا بمقاعد الاسترخاء الجزئية أو الكلية في درجة رجال الأعمال علي الطائرة.

ووفقا للمجلة، فإن السؤال هو: كم ستكلف الراكب تلك الميزة، مشيرة الي أن شركة إيرباص لم تنشر أية تفاصيل بشأن أسعار تلك الخدمة، غير ان اتحاد النقل الجوي الدولي ( إياتا) يؤكد أن الشحن الجوي يوفر في المتوسط 9 بالمائة من عوائد شركات الطيران في الرحلات الجوية التي تجمع بين الركاب والبضائع ، وهي نسبة أكبر مما توفره عائدات مقاعد الدرجة الأولي .

وقالت الايكونوميست أنه حتي لو لم تعلن شركة إيرباص عن اعتزام تدشين فكرة " أَسرة النوم " علي طائراتها، فإن شركة الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس) التي تدخل بقوة مجال المنافسة علي الرحلات طويلة المدي، بعد افتتاح خط طيران مباشر بين مدينة بيرث الأسترالية والعاصمة البريطانية لندن، وربما خط آخر من أستراليا إلي ولاية شيكاغو الأمريكية، تحتاج لجعل تلك الرحلات الطويلة أكثر راحة.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضي أن وضع أسرة للنوم في منطقة شحن البضائع هو أحد البدائل لتوفير الراحة للركاب في تلك الرحلات الطويلة .