شاهد: شباب بصنعاء يتعلمون الموسيقى هربا من ضوضاء الحرب

يقدم معهد للموسيقى في صنعاء الفرصة للشباب اليمني كي يخرج من ضوضاء الحرب ولو لساعات.

هؤلاء الشبان يستعدون معًا، وربما أملًا في حجب أصوات القصف والقنابل في الخارج.

كلهم طلاب في معهد الموسيقى الذي يديره عبدالله العبيدي.

العبيدي يحمل درجات أكاديمية في الموسيقى العربية والغربية وعضو في فرقة الموسيقى اليمنية الوطنية التي تأسست عام 1975.

ويتطلع الرجل لنقل خبراته لتشجيع جيل جديد من الموسيقيين.

العبيدي أسس المدرسة أيضًا لتكون ملاذًا آمنًا للشباب اليمني.

ويقدم العبيدي دروسًا مجانية أملًا في تأسيس أوركسترا وطني من الشباب اليمني.

العبيدي يقدم دروسًا نظرية وعملية في إطار مبادرته "تعلم الموسيقى مجانًا في زمن الحرب" التي يأمل أن يحيي عبرها فنًا يقول إنه اختفى من حياة اليمنيين.

والموسيقى أشبه بعلاج لأولئك الشباب الذين تجرعوا معاناة الحرب لسنوات.

ويخوض التحالف العربي بقيادة السعودية، حربًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ ما يزيد على ثلاث سنوات في صراع أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف يمني ودمر أفقر بلد في العالم العربي.

وقتلت الغارات الجوية آلاف المدنيين ودمرت المستشفيات والمدارس والأسواق.

أما هؤلاء الشباب فلا عجب أنهم يحاولون العثور على طوق نجاة أو فرار من الواقع المحيط بهم.