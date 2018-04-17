شاهد: بولندية تنجو من موت محقق تحت حافلة

نجت مراهقة بولندية من موت محقق تحت إطارات حافلة بعد أن دفعتها رفيقتها نحوها على سبيل الدعابة.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة الفتاة، 17 عاما، وهي تسير بجوار صديقتها، التي دفعتها فجأة لتسقط بجوار حافلة مارة. وعندما نهضت الفتاة من على الأرض، عانقتها رفيقتها التي دفعتها اعتذارا عما قامت به.

وقالت متحدثة باسم الشرطة البولندية إن الفتاة أصيبت بكدمات بسيطة.

وعاقبت الشرطة الفتاة التي دفعت صديقتها بالغرامة، بيد أن قائد الشرطة يريد توجيه اتهامات ضدها لأنها عرضت حياة وصحة صديقتها للخطر.

وإذا ثبتت إدانتها، فإنها قد تقضي سنة في السجن.