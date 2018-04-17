شاهد: "الكمنجاتي" يطوف أرض فلسطين بموسيقى روحانية وصوفية

تحت شعار (رحلة موسيقية من خلال ثقافات وتقاليد العالم: من أرض فلسطين إلى قلبها القدس) يُنظم حاليا في الضفة الغربية مهرجان (الكمنجاتي) للموسيقى الروحانية والصوفية.

ويشارك في المهرجان، فنانون من الهند والصين وأرمينيا وحتى جزيرة مايوت النائية في المحيط الهندي.

وشق الفنانون المشاركون في المهرجان طريقهم إلى قرى وأماكن فلسطينية لأداء عروضهم في إطار المهرجان الموسيقي الذي يُنظم سنويًا.

ويهدف مهرجان الكمنجاتي إلى الترويج لمواقع فلسطينية مهملة من خلال إقامة عروض غنائية محلية وعالمية فيها.

وقال رمزي أبو رضوان مدير المهرجان، إنه فرصة للفت الأنظار إلى مواقع أثرية لا يعرفها حتى بعض الفلسطينيين.

ومن بين من شاركوا بالأداء في المهرجان الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة التي أحيت حفلًا في قرية الخضر القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية.

ودلال واحدة من نحو 100 فنان شاركوا بعروض في المهرجان.

وبدأ المهرجان، الذي تموله منظمات فلسطينية وأجنبية، يوم الخامس من أبريل/نيسان ويستمر حتى يوم 22 منه.