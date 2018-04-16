شاهد: طفل هندي يبتكر قلمًا يحسب عدد الكلمات

اخترع الطفل مظفر أحمد خان، وهو صبي يبلغ من العمر تسع سنوات من القطاع الذي تسيطرعليه الهند من كشمير، قلمًا يقوم بحساب عدد الكلمات التي يكتبها المرء.

واستلهم خان الفكرة بعد أن خسر اثنين من علاماته في الامتحان، حيث إن إحدى إجاباته لم تصل إلى عدد الكلمات المقررة، وفق قوله، الأحد.

ويحتوي القلم على غلاف صغير وشاشة LCD صغيرة متصلة بمؤخرته تعرض عدد الكلمات التي يكتبها المستخدم.

ويعمل خان مع المؤسسة الوطنية للابتكار (NIF)، وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا التابعة للحكومة الفدرالية، من أجل المضي قدمًا في هذه المبادرة.

وكخطوة تالية، يعمل خان مع المهندسين لتضمين الجهاز في القلم نفسه.

وقد تم تكريم المخترع الصغير من قبل الرئيس الهندي رام ناث كوفيند لفكرته الخطيرة تجاريًا. ومن المتوقع أن يتوفر القلم بالأسواق في مايو المقبل.