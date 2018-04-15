شاهد: هنود يمشون على الجمر من أجل "إرضاء الآلهة"

قام متعبدو قرية ميندالاس بولاية أوديشا شرقي الهند، السبت، بالمشي على الجمر حفاة الأقدام لإرضاء الآلهة وفق معتقداتهم الدينية، وذلك خلال مهرجان سنوي يجمع البوذيين والهندوس في أوديشا.

المهرجان المعروف باسم "بانا سانكرانتي" أو "مها بيسوبا سانكرانتي"، يوافق الرابع عشر من أبريل/نيسان، ويوافق أيضًا العام الجديد للغة الأوديا، وهي اللغة السائدة في أوديشا.

ونظم المتعبدون مسيرة دينية تعرف باسم "يامو ياترا" عبر القرية إلى المعبد وهم يحملون القش في فمهم كجزء من طقوس الاحتفال بالمهرجان الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

ويسير المحبون أيضًا على جذوع الجمر المستعر خلال المهرجان الذي يستمر يومين في 13 و14 من أبريل/نيسان من كل عام، اعتقادًا منهم بأنه سيفي برغباتهم بعد إرضاء الآلهة.

وقد تميز المصممون الآخرون، الذين لم يسيروا على النار، اليوم بشرب الـ"بانا"، وهو مشروب تقليدي حلو حامض مصنوع من المانجو والسكر.

واحتفالات رأس السنة الجديدة المعروفة أيضًا باسم مهرجان الحصاد يحتفل بها تحت مسميات وطقوس مختلفة في جميع أنحاء الهند.