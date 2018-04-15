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شاهد: سائقة مخمورة تصدم 5 مركبات وتصفع حارس أمن في الصين

15/4/2018

التقطت كاميرات مراقبة في الصين مشهدا لسيدة مخمورة وهي تصدم خمس مركبات بسيارتها في ساحة لوقوف السيارات بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة السيدة وهي تقود داخل ساحة وقوف السيارات نحو الساعة الثامنة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، حيث قامت بصدم خمس مركبات، من بينها شاحنة صغيرة وأربعة دراجات نارية، قبل أن تقوم بصفع حارس الأمن الذي كان يحاول إيقافها.

ولم تكتف السيدة بذلك بل فرت من مسرح الحادث.

وتمكنت الشرطة من اعتقال السيدة بمساعدة عدد من الشهود، بعدما اختبأت بين الأشجار في إحدى الحدائق القريبة.

ونفت السيدة أن تكون سائقة السيارة، لكن الشرطة اصطحبتها إلى مركز الشرطة لإجراء اختبار كحول عبر اختبار النفَس، والذي أظهر تناولها الكحول.

واصطحبتها الشرطة أيضا إلى مستشفى محلي لإجراء اختبار آخر للدم، والذي أظهر أنها كانت مخمورة أثناء القيادة.

وقامت الشرطة بسحب رخصة قيادتها، حيث يتوقع أن تواجه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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