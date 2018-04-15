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منوعات|الصين

راكب يهدد مضيفة طيران بـ"قلم"

15/4/2018

اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير تشاينا" كانت في رحلة داخلية من مدينة تشانغشا جنوبي البلاد إلى العاصمة بيجين، لتحويل مسارها بعدما هدد راكب إحدى المضيفات بـ"قلم".

وهبطت الطائرة خلال رحلتها رقم "سي.إيه 1350" في مدينة تشينغتشو، على بعد نحو 800 كيلومتر شمال تشانغشا، الأحد، وفقًا لإدارة الطيران المدني الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن الطائرة اضطرت لتحويل مسارها بعد أن أمسك رجل بالمضيفة كرهينة، واستخدم قلمًا كسلاح للتهديد.

وذكرت سلطات الطيران أنه "تم التعامل بنجاح" مع الحادث، وأكدت أن الركاب وطاقم الطائرة آمنون.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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