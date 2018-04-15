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بالصور: وفاة محامي بارز أحرق نفسه وسط حديقة بنيويورك

وفاة مدافع عن البيئة بعد أن أشعل النار في جسده بحديقة في نيويورك
وفاة مدافع عن البيئة بعد أن أشعل النار في جسده بحديقة في نيويورك
15/4/2018

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، السبت، أن محاميا بارزا يدافع عن حقوق البيئة توفي بعد أن أشعل النار في جسده في حديقة بمدينة نيويورك احتجاجا على التلوث واستخدام الوقود الأحفوري.

وعثر على جثة ديفيد باكيل (60 عامًا) في حديقة بروسبكت بارك في بروكلين في وقت مبكر من يوم السبت.

وترك رسالة في عربة تسوق مجاورة له كان قد أرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى العديد من المنافذ الإخبارية بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وجاء في الرسالة "إن التلوث يدمر كوكبنا، ينضح من خلال الهواء والتربة والماء والطقس".

وتابع "معظم البشر على هذا الكوكب الآن يتنفسون هواء غير صحي بسبب الوقود الأحفوري، والكثير منهم يموتون في وقت مبكر جراء ذلك – موتي المبكر عن طريق الوقود الأحفوري يعكس ما نفعله بأنفسنا".

وأكدت الشرطة أن جثة باكيل عثر عليها في الحديقة بعد أن أشعل النار في نفسه لكن الشرطة لم تؤكد ما جاء في الرسالة.

المحامي المدافع عن حقوق البيئة ديفيد باكيل (أسوشيتد برس)
(نيويورك تايمز)
(نيويورك ديلي نيوز)

 

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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