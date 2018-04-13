البث الحي
منوعات|روسيا

محكمة روسية تقضي بحجب "تليغرام" بسبب التشفير

13/4/2018

سمحت محكمة موسكو لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق التواصل "تليغرام" في روسيا من دون انتظار القرار في الاستئناف، وفقا لما أفادت به وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

واستغرقت الجلسة،التي انعقدت الجمعة، ولم يحضرها محامو التطبيق، أقل من نصف الساعة. 

وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.

وواجه تطبيق تليغرام صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية يونيو/حزيران 2017، كان تليغرام على وشك الحظر في روسيا بعد رفضه تقديم لـ "روس كوم نادزور "معلومات لإدراجه في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، اعطى تليغرام المعلومات المطلوبة، أي بيانات تسجيل الشركة، ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين. 

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)