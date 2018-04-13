محكمة روسية تقضي بحجب "تليغرام" بسبب التشفير

سمحت محكمة موسكو لهيئة الرقابة على الاتصالات الروسية بحجب تطبيق التواصل "تليغرام" في روسيا من دون انتظار القرار في الاستئناف، وفقا لما أفادت به وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

واستغرقت الجلسة،التي انعقدت الجمعة، ولم يحضرها محامو التطبيق، أقل من نصف الساعة.

وقررت المحكمة حجب التطبيق إلى حين تقديم "مفاتيح التشفير" إلى السلطات.

وواجه تطبيق تليغرام صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية يونيو/حزيران 2017، كان تليغرام على وشك الحظر في روسيا بعد رفضه تقديم لـ "روس كوم نادزور "معلومات لإدراجه في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، اعطى تليغرام المعلومات المطلوبة، أي بيانات تسجيل الشركة، ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين.