شاهد: تطبيق للعثور على المساجد في أي مكان بالعالم

حصل نظام تحديد لمواقع المساجد في أي مكان في العالم على جائزة "أفضل تطبيق إسلامي" في معرض لندن مسلم لايف ستايل في عام 2017.

كما حصل التطبيق، الذي طورته شركة بريطانية للتكنولوجيا، على جائزة "أفضل نشاط على الإنترنت لهذا العام" في جوائز المسلم البريطاني لهذا العام.

ويقول إقبال حسين مؤسس ومخترع "نظام تحديد المواقع الإسلامي" إن الفكرة جاءت له بعد أن واجه مشكلات في العثور على مسجد خلال سفره.

وأشار إقبال إلى أن الفائدة الكبيرة لتطبيقه هي أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في الوصول إلى المواقع التي يصعب العثور عليها.

ويقود التطبيق مستخدمه عبر سلسلة من الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يعرفها سوى السكان المحليين.

ويستهدف التطبيق المسافرين من المسلمين.

ويقول حسين إن هناك نحو 50 ألف مستخدم مسجل على تطبيق نظام تحديد المواقع الإسلامي، الكثير منهم من إندونيسيا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.

ويشير إلى إن هناك أوقات ذروة عندما يكون هناك استخدام شديد للتطبيق مثل يوم الجمعة.

ويضيف "كان لدينا الكثير من الاستخدام اليومي في وقت الحج، لأننا أيضا لدينا في تطبيقنا قسم زيارة، حيث تضع الفئة جميع الأمور التاريخية التي تحتاج إلى زيارتها والأماكن وتعطيك الحقائق والأرقام أيضًا".

وتقول عرفة فاروق، خبير التطبيقات التكنولوجية، إن التكنولوجيا أداة مفيدة لتواصل المسلمين مع العالم الحديث.

وعرفة فاروق، هي المؤسس المشارك في إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة في التطبيقات التي تستهدف السوق الإسلامي مثل تطبيقات الصلاة وتطبيقات الطعام الحلال والأزياء.

وتقول فاروق "أحد الأسباب التي تجعل المسلمين يتبنونها (التكنولوجيا) هو أنها تمكنهم في هذه الحياة التي نعيشها والتي هي مشغولة جدا، إلى نوع من المحاولة باستمرار وتحسين أنفسهم كمسلمين".