شاهد: إنقاذ رجل سقطت سيارته من حافة صخرية في المحيط

تمكنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من إنقاذ رجل سقطت سيارته من أعلى طريق ساحلي يمر أعلى منطقة صخرية في المحيط الهادئ.

وأظهرت لقطات جوية أمواج المحيط العاتية وهي تحمل السيارة وترطمها بقوة في الصخور.

ثم أظهرت اللقطات أحد عمال الإنقاذ وهو يرفع رجلا، يبدو أنه سائق السيارة، إلى أعلى الطريق.

ويشتهر الطريق الساحلي السريع بمناظره الخلابة، وبكثرة منحنياته وتعرجاته بالإضافة إلى الرياح القوية التي قد تدفع السيارات إلى السقوط في مياه المحيط.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سائق السيارة لم يتعرض لإصابات خطيرة تهدد حياته.