شاهد: ملايين المشاهدات لطريقة غريبة لتناول الكعك

حصل مقطع مصور لمخترع"آلة" تعمل بطريقة معقدة وغريبة ومضحكة في نفس الوقت لتقديم الكعك لنفسه ومن ثم تناوله على أكثر من 17 مليون مشاهدة بعد نشره يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري.

ونشر المقطع مخترع للأشياء الغريبة يدعى جوزيف هيرشر على صفحته على فيسبوك.

ومن ضمن الأشياء التي استخدمها هيرشر في صنع "آلته"، كما أطلق عليها، شاكوشا وحاسبا محمولا وقطعة ضخمة من الزبد ورضيعا!

وفي إحدى المراحل يجذب الرضيع حبلا يتسبب في سقوط الحاسب المحمول على الأرض ثم تحطمه.

واستغرق الوصول لهذه الآلة ثلاثة أشهر من العمل، أكثر من 90 في المئة منها للاختبارات.

وقال هيرشر إنه يكره التوقف عن تناول طعامه انتظارا للحلوى، وأن هذه الآلة تمكنه من الاستمرار في تناول طعامه بدون توقف وتحضر له الحلوى إلى مائدته.

ووصف هذه الآلة بأنها "الأكثر تعقيدا من بين الآلات التي صنعها".

ونشر هيرشر، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، على صفحتيه على يوتيوب وفيسبوك عدة مقاطع مصورة لآلات غريبة وعجيبة للقيام بأشياء عادية.