البث الحي
منوعات

شاهد: ملايين المشاهدات لطريقة غريبة لتناول الكعك

12/4/2018

حصل مقطع مصور لمخترع"آلة" تعمل بطريقة معقدة وغريبة ومضحكة في نفس الوقت لتقديم الكعك لنفسه ومن ثم تناوله على أكثر من 17 مليون مشاهدة بعد نشره يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري.

ونشر المقطع مخترع للأشياء الغريبة يدعى جوزيف هيرشر على صفحته على فيسبوك.

ومن ضمن الأشياء التي استخدمها هيرشر في صنع "آلته"، كما أطلق عليها، شاكوشا وحاسبا محمولا وقطعة ضخمة من الزبد ورضيعا!

وفي إحدى المراحل يجذب الرضيع حبلا يتسبب في سقوط الحاسب المحمول على الأرض ثم تحطمه.

واستغرق الوصول لهذه الآلة ثلاثة أشهر من العمل، أكثر من 90 في المئة منها للاختبارات.

وقال هيرشر إنه يكره التوقف عن تناول طعامه انتظارا للحلوى، وأن هذه الآلة تمكنه من الاستمرار في تناول طعامه بدون توقف وتحضر له الحلوى إلى مائدته.

ووصف هذه الآلة بأنها "الأكثر تعقيدا من بين الآلات التي صنعها".

ونشر هيرشر، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، على صفحتيه على يوتيوب وفيسبوك عدة مقاطع مصورة لآلات غريبة وعجيبة للقيام بأشياء عادية.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)